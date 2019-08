Aaron Paul recomendó escena de "Breaking Bad" para ver antes de ver "El Camino"

A un par de días del sorpresivo anuncio de "El Camino", la película de "Breaking Bad", el actor Aaron Paul usó su cuenta de Twitter para "calentar el ambiente" antes del estreno de la cinta.

En la red social el intérprete de Jesse Pinkman recomendó ver una escena correspondiente al capítulo "One Hot Minute" de la tercera temporada, antes de la salida de "El Camino".

Se trata de un crudo diálogo que tiene el personaje de Pinkman con Walter White (Bryan Cranston), luego de ser golpeado brutalmente por Hank (Dean Norris) por culpa del propio Heisenberg.

Paul usó el videoclip de una comunidad llamada Screenplayed, la cual habitualmente publica escenas icónicas del cine y la televisión junto a los diálogos guionizados.

"El Camino" contará la historia de Jesse Pinkman tras los sucesos ocurridos en "Breaking Bad", hito televisivo que culminó en 2013. La cinta debutará en Netflix el próximo 11 de octubre.

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe