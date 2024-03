Actor de "Drake & Josh" revela que sufrió abuso de trabajador de Nickelodeon

La ex estrella de "Drake & Josh", Drake Bell, compartirá públicamente que el ex entrenador de diálogo de Nickelodeon abusó de él en esa época.

La acusación contra Brian Peck, quien trabajó como entrenador de diálogo en "All That" y "The Amanda Show", será parte de la próxima serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

Un comunicado de prensa de la serie documental dice que Bell "compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y ordenado registrarse como un delincuente sexual".

"Quiet on Set" es una serie documental de cuatro partes que se anuncia como un descubrimiento de "la cultura tóxica y peligrosa detrás de algunos de los programas infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000".

La producción "revela un entorno insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y su equipo menores de edad".