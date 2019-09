Actor de "Game of Thrones" lapidario con última temporada: "No la vi, quizás el otro año"

Pese a ser la serie más ganadora de los Emmy 2019 con 12 estatuillas -considerando los premios creativos-, "Game of Thrones" no vivió su mejor temporada en los galardones televisivos al quedarse con solo dos reconocimientos, pese a presentarse con sus episodios de desenlace.

A esa decepción se sumaron las palabras del actor Conleth Hill ("Lord Varys"), quien durante la ceremonia aseguró no haber visto nunca la última temporada de la ficción de HBO.

"Bueno, no la he visto. No he terminado la temporada. Quizás la veo el próximo año, pero ahora es muy difícil", aseguró el intérprete a Variety.

Pese a aún estar en deuda Hill aseguró que "la voy a ver, vi todas las otras temporadas y las amé", aunque remató diciendo que "¡En esas no fui asesinado!".

Conleth Hill nunca ocultó su descontento con el final que tuvo "Lord Varys" en la serie. De hecho, expresó su molestia durante la lectura de guiones de la temporada final en un momento que quedó registrado para el documental "The Last Watch".

Conleth Hill says that he hasn't watched the final season of #GameOfThrones yet: "In another year I can watch it, maybe" pic.twitter.com/597eFg2mPp