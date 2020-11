Actor de "Let's stay together" es encontrado muerto a los 38 años

El actor Bert Belasco, conocido por su trabajo en la serie "Let's Stay Together" de CBS, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel de Vancouver (Canadá) el pasado domingo.

Según reporta TMZ, el artista de 38 años se preparaba para iniciar un proyecto cinematográfico en la ciudad canadiense y se encontraba realizando su cuarentena respectiva en el hotel.

Al no saber de él en varias horas, su novia pidió a los trabajadores del lugar que chequearan su situación. Finalmente encontraron el cuerpo y rastros de sangre en las sábanas. Si bien se está realizando la autopsia correspondiente, el padre del actor cree que su hijo sufrió un aneurisma.

Bert Belasco fue el protagonista de la comedia romántica "Let's Stay Together" que CBS estrenó su cadena de producciones afroamericanas BET. Entre sus otros trabajos destacan apariciones en "Dr. House", "Pitch", "El show de Big Show" y "I'm dying up here".