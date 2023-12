Actor de "Modern Family" y "General Hospital" muere a los 93 años

Diversos medios estadounidenses informaron en las últimas horas del fallecimiento del actor Jack Axelrod a sus 93 años.

El intérprete, cuyo deceso se produjo a fines de noviembre por causas naturales, se hizo conocido por su participación en una gran cantidad de series y películas como personaje secundario.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de "Victor Jerome" en la extensa teleserie "General Hospital", donde apareció en 40 episodios.

También tiene apariciones en series como "Modern Family", "The Office", "Malcolm in the middle", "Brooklyn Nine Nine", "Grey's Anatomy, "Star Trek: Voyager", "Ray Donovan", "Hawai 5.0" y "Dexter", entre muchas otras.

Además actuó en películas como "J. Edgar", "Super 8", "Transformers: El lado oscuro de la Luna" y "Little Fockers".