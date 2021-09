Actor de "Sex Education" se enfureció con fanáticos por tomarle fotografías

El protagonista de la serie "Sex Education", Asa Butterfield, explotó en redes sociales hacia los fanáticos que le tomaron fotografías y afirmó que estaba "cansado" del acoso.

Horas después de que la serie de Netflix estrenara su tercera temporada, el actor inglés de 24 años que interpreta a "Otis" escribió en Twitter: "Estoy tan cansado de que la gente me filme / tome fotos sin preguntar mientras salgo por la noche".

"En realidad me mata el estado de ánimo y mi noche, váyanse a la mierda, déjame en paz", agregó Butterfield y luego explicó que su reacción fue escrita "desde un taxi a casa después de que tuve que sacarme varios teléfonos en la cara esta noche".

Un seguidor le respondió al actor, afirmando que él ya era una celebridad y que debía "enfrentar o elegir otra carrera". A ello, Butterfield respondió: "Vaya, no tenía ni idea, gracias por iluminarme".

I’m so tired of people filming me/taking pics without asking while I’m on a night out. It actually kills my mood and my night, fuck off, leave me be please