Actor de "The Flash" es despedido por mensajes racistas y misóginos

La cadena The CW decidió despedir al actor Hartley Sawyer de la serie "The Flash" por una serie de mensajes racistas y misóginos que publicó en Twitter hace algunos años.

Según señala Variety, los productores de la serie basada en el héroe de DC Comics tomó la decisión de terminar con el contrato de Sawyer luego de que sus posteos se viralizaran en la web.

"Hartley Sawyer no volverá a la temporada 7. En lo que respecta a los posteos del señor Sawyer en redes sociales, no toleraremos connotaciones denigrantes que apunten a cualquier raza, etnia, género u orientación sexual. Esto solo remarca lo anti ético y opuesto a nuestros valores y políticas", aseguraron desde la producción.

Entre los mensajes reflotados se encontraban frases como "todas las mujeres deberían estar en granjas sexuales" o "las actrices están muy gordas, ¿dónde están las chicas delgadas?".

Hartley Sawyer interpretó a "Elongated Man" entre la cuarta y la sexta temporada de "The Flash".

a collection of @HartleySawyer's misogynistic, racist, fatphobic, etc. tweets (sorry if there's duplicates) pic.twitter.com/Kv0afDbiP1