Actriz de Game of Thrones denunció que autoridades israelíes le quitaron a su hija

La actriz de Game of Thrones (GOT), Josephine Gillan, afirmó que su hija fue "secuestrada" por los servicios sociales de Israel.

Gillan dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales, donde indicó que dejó a su hija Gloria de ocho meses a cargo de una amiga de ella y en la madrugada dos hombres de servicios sociales israelíes se llevaron a la menor.

La actriz británico-israelí, que interpretó a la prostituta Marei en la serie GOT, se encontraba en terapia por una depresión postparto por orden de los servicios sociales, y según su relato a pesar de llegar a ese acuerdo, las autoridades se llevaron a la bebé.

En las imágenes que publicó a través de redes sociales se puede escuchar a la persona que cuidaba a la menor discutiendo con los trabajadores sociales.

"¡Nada más que enfermos #trabajadoressociales #serviciossociales que intentan arruinar vidas y separar a un bebé de su madre que no ha hecho nada malo! ¡Secuestraron a mi bebé!", dijo Gillan.

Según medios israelíes, la actriz se mudó a Israel porque temía que las autoridades británicas se llevaran a su hija y que, a pesar de estar resguardada por los servicios sociales israelíes, dejó a la menor y viajó al Reino Unido por un largo período, lo que provocó la intervención.

La intérprete se mudó a Israel para tener a su bebé tras su participación en la famosa serie.

Nothing but sick twisted #socialworkers #socialservices trying to ruin lives and separate a baby from its mother that hasn't done anything wrong! They kidnapped my baby!!! 😞😩😪💔😢😫 https://t.co/E5BOYTis8X