Actriz de "Sex Education" se suma a "Bridgerton" como interés romántico de "Anthony"

Semanas después de confirmarse su segunda temporada, la serie "Bridgerton" de Netflix suma nuevos detalles y confirmó la llegada de una nueva actriz para sumarse al elenco.

Se trata de Simone Ashley, que es conocida por ser "Olivia" en "Sex Education", que estará en la segunda temporada como "Kate Sharma", un interés romántico de "Anthony Bridgerton".

"Kate" es una mujer inteligente e independiente que es nueva en la alta sociedad y sus muchos eventos sociales. Para "Anthony", conquistar a Kate no será una tarea fácil, según se adelanta desde la producción

La segunda temporada de "Bridgerton" se centrará en "Anthony", el mayor del clan Bridgerton, y su búsqueda de matrimonio a regañadientes. En consecuencia, la temporada se basará en el segundo libro de la serie de Julia Quinn, "El vizconde que me amó".

