Actriz de "The Crown" admitió que no se sintió sorprendida por la diferencia salarial

Tras darse a conocer que la actriz Claire Fox, quien interpreta a la Reina Isabel en la serie "The Crown" ganaba menos sueldo que su coprotagonista, muchos estaban esperando su respuesta.

Según informó Entertainment Weekly, la productora pagó más al actor Matt Smith, quien interpretó al Príncipe Felipe en las primeras temporadas de la serie de Netflix.

"Estoy sorprendida porque soy el centro de esto, y estarlo es muy extraño y se siente fuera de lo común", sostuvo Fox.

"No estoy sorprendida acerca del interés en la historia, en el sentido de que era un drama dirigido por mujeres. No estoy sorprendida que la gente viera la historia y dijera 'oh, eso es un poco extraño'. Pero sé que Matt siente lo mismo que yo, que es extraño encontrarte a ti mismo en el centro de la historia que no pediste", sentenció.

La productora informó, en ese entonces, que "nadie cobra más que la reina", emitiendo disculpas públicas a los actores por "encontrarse en el centro de una tormenta mediática".

"Entendemos y apreciamos la conversación que se está desarrollando correctamente en toda la sociedad y estamos absolutamente unidos con la lucha por un salario justo", indicaron.