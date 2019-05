Actriz detrás de Missandei habló sobre el destino de su personaje en "Game of Thrones"

Poco va quedando para el final de "Game of Thrones" y son varios los aspectos que han ido transcurriendo de cara al desenlace.

Uno de ellos es lo que ocurrió en el 8x04, cuando Daenarys y su tropa llegó hasta Desembarco del Rey. Ahí, Missandei fue atrapada por Cersei, cuyo destino era claro: la muerte.

Debido a eso, la actriz a cargo del rol, Nathalie Emmanuel, reflexionó sobre lo sucedido en conversación con EW.

"Pensé que era una escena fantástica. He dicho en tantas entrevistas que no me importa si muero, estoy feliz de estar aquí y ser parte del show. Pero solo quería que fuera realmente genial y un momento que las personas recuerden y siento que realmente me dan ese momento y que estuve emocionada de grabarlo. Ella es tan valiente en eso y muestra su fuerza y su valentía a pesar de que no empuñe una espada. Ella cree en su reina y cree en su causa. Estoy tan feliz de que ella tenga ese tipo de salida. Es emocional", sostuvo.

No fue lo único, añadiendo "que estaba dispuesta a dar su vida, pero esperábamos que no tuviera que hacerlo. Puedes ver el final de un espectáculo y pensar que el personaje está viviendo para hacer lo que sea. Pero hay una verdadera tristeza en el hecho de que el personaje no lo hará. Parece probable que empuje a Daenerys a un nivel de miedo".

“Dracarys” — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 6 de mayo de 2019

Por su parte, su compañero de elenco, Jacob Anderson (Gusano Gris), también analizó lo sucedido. "Hay una crueldad inevitable en esta serie en el que cualquiera que descubra que la felicidad tendrá que ver cómo se les quita eso. Así que pensé, ya fuera Gusano Gris o Missandei, que uno sería tomado del otro. Honestamente pensé que Gusano Gris se iría en ese episodio. Y hasta tuve ese pensamiento: '¡llevadme!'. Ella ha pasado por mucho con lo que ha tenido que lidiar con su vida. Tan pronto como parece que están a punto de disfrutarlo, todo les es arrebatado. Así que no lo esperaba y tuve que dejar el guión por un momento".