¿"Agnes" volverá en el Universo Cinematográfico de Marvel tras el fin de "WandaVision"?

Tras el último capítulo de "WandaVision", ahora los fanáticos buscan respuestas sobre teorías acerca de algunos personajes, como el caso de "Agatha Harkness" de Kathryn Hahn.

La villana de la serie de Marvel quedó en un estado que le permitiría seguir apareciendo en una futura serie o película del Universo, algo que no confirma ni descarta la propia Hahn.

"No tengo ni idea. Lo mantienen muy hermético", dijo la actriz a The New York Times. "Quiero hacerlo. Ahora que lo probé, pienso 'ahh, realmente, realmente me encanta'", agregó.

Por ahora, solo está confirmado que "Wanda" reaparezca en el Universo Cinematográfico de Marvel: será en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que se estrena en marzo de 2022.