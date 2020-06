Alison Brie se arrepiente de interpretar a su personaje en "BoJack Horseman"

La actriz Alison Brie aseguró sentirse arrepentida por su trabajo como "Diane Nguyen", una mujer de origen vietnamita que interpretó en la serie animada "BoJack Horseman".

A través de su Instagram la comediante dijo que "desearía no haber interpretado el personaje de Diane Nguyen", ya que "ahora entiendo que las personas de color deben ser interpretadas por personas de color".

"Perdimos una gran oportunidad de representar a la comunidad vietnamita americana de una manera precisa y respetuosa, y por eso lo siento mucho. Aplaudo a todos los actores de doblaje que se han desviado de sus papeles en los últimos días. He aprendido mucho de ellos", agregó Brie.

La declaración de la estrella de "Community" llega tras la ola de protestas anti racistas en Estados Unidos y de una serie de cambios anunciados en la industria cinematográfica a raíz de esto.

De hecho algo similar ocurrió en otras producciones animadas como "Big Mouth" o "Central Park", donde las actrices encargadas de interpretar roles de color abandonaron sus puestos por decisión propia.

"Diane Nguyen" era la co protagonista de la serie animada "BoJack Horseman", creada por Raphael Bob-Waksberg, quien también se refirió a la polémica. En su cuenta de Twitter explicó que el personaje fue creado para romper con los estereotipos.

Sin embargo aseguró que "nunca pensamos lo suficiente sobre lo que significaba específicamente ser vietnamita-estadounidense, y eso fue un error muy racista de mi parte".

"Deberíamos haber contratado escritores vietnamitas, haber tenido a una actriz vietnamita para interpretar a Diane o si no, cambiar el personaje para que se adecuara a la persona que contratamos", concluyó el escritor.

The intention behind the character is I wanted to write AWAY from stereotypes and create an Asian American character who wasn't defined solely by her race. But I went too far in the other direction. We are all defined SOMEWHAT by our race! Of course we are! It is part of us!