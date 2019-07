Amazon desarrollará un piloto basado en "I Know What You Did Last Summer"

Uno de los clásicos del slasher, "I Know What You Did Last Summer", podría volver aunque no en los cines, sino en formato serie.

Según informó Vulture, el director de películas como "Saw", "El Conjuro" y "Aquaman", James Wan, se encuentra trabajando en el capítulo piloto para Amazon. Por su parte, Shay Hatten está a cargo del guión.

"Sé lo que hicieron el verano pasado" fue una película de 1997 dirigida por Jim Gillespie donde cuatro jóvenes amigos son acosados por un sujeto que creían muerto luego de atropellarlo.

Para su versión en la plataforma streaming, la descripción apunta que será "una serie de terror para adultos jóvenes".