Andrés Parra sobre serie "Los Protectores": "Cuando llega todo el éxito, el futbolista latinoamericano tiende a vivir la vida al máximo"

Una de las producciones originales de Star+ en Latinoamérica, "Los Protectores", ha sido recibida con un positivo entusiasmo con una historia protagonizada por el colombiano Andrés Parra y los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez.

La serie de ocho capítulos estrenada este mes presenta a tres representantes de jugadores de fútbol que debido a distintas circunstancias deben dejar de lado enemistades y asociarse para crear una agencia que "proteja" a sus representados de las distintas cosas que pasan fuera de la cancha.

"Me encontré con Adrián y me tiró la idea. Me dijo 'estoy pensando en hacer una comedia en Argentina y sobre fútbol'. Yo no había hecho ni lo de Sergio Jadue cuando me dijo. Me gustó mucho la idea de que fuera en Argentina, fuera comedia y fuera fútbol. Esos tres factores me hicieron decir que sí", expresó Parra en conversación con Cooperativa sobre su personaje "Morán", un exitoso representante colombiano que ha negociado con los clubes más importantes del mundo.

"Todas las series de fútbol están tratando de lo que pasa fuera de la cancha, porque lo de dentro ya lo sabemos de memoria", dijo el colombiano, aunque en "'Los Protectores' se pueden abordar muchos temas, muchas cosas se pueden contar desde ahí".

"Qué pasará entre los jugadores y sus mánagers, ahí debe pasar de todo. Imagina la cantidad de problemas en los que se debe meter un futbolista todos los días. A mí me pareció una muy buena idea", declaró el actor conocido por "El patrón del mal" y "El Presidente".

Los temas extra futbolísticos son un toque de Latinoamérica, según Parra. "Es parte de nuestra idiosincrasia. Tiene mucho que ver con el origen de nuestros deportistas, al menos en Colombia es bien humilde. Cuando llega todo el éxito, el latinoamericano tiende a vivir la vida al máximo. El europeo es más tranquilo, más aburrido", afirmó.

Acerca de su personaje "Morán", Parra afirmó que "sigo teniendo problemas para abordar los personajes de ficción. De los históricos ya tengo una claridad de la ruta. En ese momento llegó a mi vida un libro que proponía que los personajes se crearan desde el texto. Tiende a pasar que el actor estorba un poco y el actor se tiene que quitar".

Y agregó: "Tomé la decisión de hacer ese experimento en este proyecto. Qué pasa si llego al final lo más virgen posible, con la menor información posible. Y desembocó en esto, hay un trabajo de invención de cosas y de inventar mucho ya filmando la serie. Se nos permitió inventar, crear, improvisar, meter, quitar, agregar, destruir, construir".

Para el actor colombiano, regresar a Chile es una deuda pendiente desde hace varios años: "Es un país que disfruto mucho. Han habido muchas propuestas pero no hemos podido hacerlas. Creo que hay una relación profesional con Chile y eso me da mucha felicidad. Hay muchos actores que admiro mucho y con los que todavía no he podido trabajar, tengo esa deuda conmigo mismo", expresó.

La serie "Los Protectores", con todos sus capítulos, está disponible en Star+.