Annie Wersching, la "Tess" original de "The Last of Us", murió a los 45 años

La actriz Annie Wersching, conocida por su trabajo en series de televisión y videojuegos, falleció este domingo a los 45 años producto de un cáncer.

"Hay una caverna enorme en el alma de esta familia, pero ella nos dejó las herramientas para llenarla", lamentó su esposo, el actor Stephen Full.

Wersching tuvo una prolífica carrera en la pantalla chica, con participaciones en series como "24", "General Hospital", "C.S.I." y "Runaways", entre otras. En los útlimos años se dedicó a la serie "Star Trek: Picard", donde interpretó a "Borg Queen".

Uno de sus trabajos más notables lo realizó en 2013 para el videojuego "The Last of Us", donde prestó su voz y sus movimientos para el personaje de "Tess". En la serie de televisión Anna Torv fue la encargada de encarnar ese rol.