Anthony Mackie asegura que es "horrible" filmar "The Falcon and the Winter Soldier"

La serie "The Falcon and the Winter Soldier" estaba originalmente programada para estrenarse a mediados de este 2020, pero la pandemia obligó a suspender las grabaciones y reanudarla hace algunas semanas, en una experiencia incómoda para Anthony Mackie.

El actor que interpreta a "Falcon" afirmó a ET que los nuevos protocolos para los rodajes han hecho que las grabaciones no sean en las condiciones que quisiera y las define como "horribles".

"Todos se tienen miedo. La comida es mala, porque tienen que empacarla en otro lugar y traerla en bolsas con cierre hermético", dijo Mackie desde República Checa, donde se desarrolla el rodaje.

"No hay fútbol. Extrañaba que LeBron ganara el campeonato. Es temporada de cangrejos. ¡Tengo todo tipo de problemas! Es literalmente que estás viviendo en cuarentena", explicó.

"No es como la burbuja de la NBA, donde tenían, como, una peluquería y amigos con quienes pasar el rato. No, si te acercas a dos metros de alguien, hay un pequeño checo que viene, te golpea con un palo y te dice que hay que moverse. Así que es duro", sentenció.

"The Falcon and the Winter Soldier" se estrenará en 2021 a través del servicio de streaming Disney+.