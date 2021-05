Apple TV+ estrena docuserie de Oprah Winfrey y el príncipe Enrique sobre la salud mental y el bienestar emocional

El servicio de streaming Apple TV+ estrena este viernes 21"The Me You Can't See", co-creada y producida por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique, duque de Sussex, con diversas historias de salud mental y bienestar emocional.

En "The Me You Can't See", Oprah Winfrey y el príncipe Enrique unen fuerzas para moderar conversaciones honestas sobre la salud mental y el bienestar emocional mientras comparten sus propias experiencias y luchas personales con respecto al tema.

Entre los invitados están Lady Gaga, el chef Rashad Armstead, los basquetbolistas DeMar DeRozan y Langston Galloway, y la actriz Glenn Close.

En asociación con 14 profesionales y organizaciones de salud mental acreditados y respetados de todo el mundo, la serie trasciende factores como cultura, edad, género y el estado socioeconómico para ayudar a poner sobre la mesa diversas vías de tratamiento.