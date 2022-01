Apple TV+ realizará serie sobre el asesinato de Abraham Lincoln

El servicio de streaming Apple TV+ anunció el pedido de "Manhunt" una serie limitada creada por Monica Beletsky basada en el asesinato de Abraham Lincoln y que estará protagonizada por Tobias Menzies.

El proyecto de Beletsky (guionista de "Fargo" y "The Leftovers") mostrará los eventos detrás de la muerte del presidente de Estados Unidos y sus secuelas, basado en el libro del historiador James Swanson, "Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer".

Menzies, conocido por sus roles en "The Crown" y "Game of Thrones", será Edwin Stanton, el secretario de guerra y amigo de Lincoln. "Manhunt" llevará al público a las secuelas del primer asesinato presidencial estadounidense y a la lucha para preservar y proteger los ideales que fueron la base de los planes de reconstrucción de Lincoln, temas que repercuten en la actualidad.