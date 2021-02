Baterista de System of a Down defiende a Gina Carano: "La historia te honrará"

El baterista de System of a Down, John Dolmayan, defendió a la actriz Gina Carano tras su despido de Disney por sus dichos alusivos al asalto al Capitolio en enero pasado.

"Se necesitan muchas agallas para poner tu carrera por sobre tus convicciones. La historia honrará a personas como Gina Carano y condenará a los cobardes que aplicaron una justicia temprana en contra suya", escribió el músico en su cuenta de Instagram.

Tras la invasión al capitolio Carano publicó un mensaje que comparaba a los republicanos y sus simpatizantes con los judíos que sufrieron el holocausto nazi. Además, se burló de la pandemia, las personas trans y apoyó comentarios que aseguran que el racismo no existe en Estados Unidos.

Tras conocerse estos dichos Disney decidió despedir a la actriz que era parte de la serie "The Mandalorian".

Por su parte Dolmayan es un conocido simpatizante del ex presidente Donald Trump. Incluso protagonizó una discusión pública con su compañero de System of a Down, el cantante Serj Tankian.