Benedict Cumberbatch plantea especial idea para un regreso de "Sherlock"

El año 2010 nació de la mano de BBB "Sherlock", una nueva versión del clásico detective británico interpretado por Benedict Cumberbatch.

En compañía de Martin Freeman, la producción logró ser todo un éxito, en especial desde su llegada a Netflix. Por eso, no son pocos los que le gustaría ver algo más de esta producción desde su final el 2017.

Y fue el propio Cumberbatch, quien dio su receta para un regreso diciendo "nunca digas nunca".

"Soy la peor persona a la que preguntar sobre esto porque nunca diría que no, obviamente. Pero no lo sé. Y soy la peor persona a la que preguntar porque mi agenda está llena en este momento, al igual que la de Martin y todos los demás actores clave involucrados. Entonces, ¿quién sabe? Quizás algún día, si el guion es bueno. O tal vez podría ser una película en lugar de una temporada. ¿Quién sabe? Pero de todos modos, no por ahora", sostuvo en Collider.

Con esto, el actor planteó que una película sería la mejor idea antes que una serie, aunque fue claro que es muy difícil debido a su agente y la de Freeman.