"Better Call Saul" comenzó las grabaciones de su última temporada

Habrá que esperar hasta el 2022 para ver la última temporada de "Better Call Saul" debido a las diversas complicaciones por el Covid. Lo bueno, es que la serie ya comenzó sus grabaciones.

Así lo confirmó el co-creador Peter Gould, que en su cuenta de Twitter compartió una foto de la claqueta con que filmaron el primer episodio.

Lo que se sabe del capítulo inicial del último ciclo, es que estará dirigido por Michael Morris y Marshall Adams de "El Camino" hará labores de director de fotografía.

De momento, tampoco se saben mayores detalles de la trama y si aparecerá algún rostro de "Breaking Bad" que aún no lo haya hecho.

Yes! And awaaaaaaaay we go! BCS S6 D1! #BetterCallSaul pic.twitter.com/PxDHAynFma