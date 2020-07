"Better Call Saul": Rhea Seehorn y Bob Odenkirk reaccionaron tras no ser nominados a los Emmy

La quinta temporada de "Better Call Saul" logró una nominación en la categoría a Mejor Drama como también en mejor actor de reparto, en el caso de Giancarlo Esposito (Gus Fring). Sin embargo, llamó poderosamente la atención la ausencia de sus protagonistas en estos Emmy 2020.

Varios sitios especializados se rindieron ante la actuación de Rhea Seehorn (Kim Wexler) y Bob Odenkirk (Jimmy/Saul Goodman). En especial de la primera, con muchos apuntando que iba a lograr colarse dentro de las mejores actrices principales por primera vez. Bob ya ha estado anteriormente.

Ninguno lo logró en esta temporada, generando sorpresa e incluso rabia entre los fanáticos de la serie, conviertiendo en Estados Unidos trending topic en Twitter a "Better Call Saul".

Ambos actores reaccionaron con tranquilidad, festejando las otras nominaciones que tuvo la serie (en categorías técnicas). Odenkirk dijo estar orgulloso de la presencia de la producción en los Emmy, pero que esperaba que Rhea estuviera nominada.

I am so proud our show is included in this stellar list of well done story-telling! Wish Rhea had been nominated, she has just killed it the past two seasons on BCS. Happy for the GREAT Giancarlo Esposito! And the writers and all! Good stuff https://t.co/wnVTcZX9JV