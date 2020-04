"Better Call Saul": Vince Gilligan afirma que capítulo "Bagman" tiene la escena más difícil que ha dirigido

Como un guión demasiado "grande" le definieron a Vince Gilligan "Bagman", el octavo capítulo de la quinta temporada de "Better Call Saul" que se estrenó el pasado lunes en AMC y ya está disponible en Netflix.

El creador de "Breaking Bad" fue el encargado de dirigir este episodio, siguiendo esa tradición de al menos ser el director de un capítulo durante una temporada. "¿Cuándo lo lea ustedes están preparados?", les advirtió a Gordon Smith y Peter Gould, los encargados de escribirlo, según confesó en IndieWire.

La acción de la trama de "Bagman" transcurre principalmente en pleno desierto de Alburqueque, con Jimmy McGill (Bob Odenkirk) y Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) realizando una larga caminata luego que un grupo de tiradores intentara robar y asesinar al abogado, quien fue en búsqueda de 7 millones de dólares en efectivo para pagar la fianza de Lalo Salamanca.

Fue esa escena en particular, la del tiroteo, de la cual Gilligan más reflexionó. "Dirigir porno es probablemente de la misma manera. Crees que va a ser realmente genial y luego estás como 'Dios, ¡esto envejece rápido!'. Hubo varios problemas técnicos. Antes de cada toma, hay que ponerse protección para los ojos y oídos. La mitad del tiempo el arma se atasca porque las balas de fogueo no giran el mecanismo del rifle como debería. Mientras tanto, hacía más de 100 grados y todos estábamos ardiendo hasta la muerte bajo el sol. Sin exagerar, es la escena más difícil que he dirigido. Me llevó cinco días lograrlo y sentí como si hubiera pasado por la picadora de carne al final", confesó.

Referencias a Breaking Bad

El episodio tiene varias referencias a "Breaking Bad", o al menos, cada una de ellas según la interpretación de los fanáticos. Varios se acordaron del capítulo piloto cuando Walter White y Jesse Pinkman cocinan metanfetamina por primera vez o de "Ozymandias", el punto cúlmine de la producción protagonizada por Bryan Cranston.

"Esa es la reserva en la que Walt y Jesse cocinaron por primera vez en el piloto. Pensamos: 'Hombre, vamos a pasar por tanta agitación con todos los camiones y todo el equipo aquí, pero al menos una vez que estés aquí, será agradable y tranquilo'. Pero este es un territorio soberano de los nativos americanos. Estamos reteniendo a esta pobre gente mientras realizamos disparos de ametralladoras o lo que sea. Por lo tanto, hay que lograr un equilibrio entre hacer el trabajo, pero no incomodar a las personas que viven allí. Somos invitados en su casa, por así decirlo", apuntó en referencia a la Reservación India To'hajilee.

Su momento favorito

Respecto a los puntos claves del capítulo, dijo que "solo estaba tratando de poner a la audiencia en la cabeza de este pobre tipo que tiene su cerebro a punto de explotar". Jimmy, quien está cada vez más cerca de ser definitivamente Saul Goodman, vio por primera vez las implicancias de involucrarse en el mundo del cartel.

Otro momento importante es cuando Jimmy, en compañía de Mike, tiene que deshacerse de su auto. "Hacer que Jimmy le dijera adiós fue algo triste. También fue agridulce con la destrucción del RV en el que Walt y Jesse cocinaron. Esto se sintió similar", afirmó.

Finalmente, Gilligan llenó de loas la actuación de Bob Odenkirk, en especial en la escena que debe beber de su propia orina, ya que tenía el temor que resultara graciosa. "Creo que, para mí, ese es el mejor momento. Este momento tranquilo y sin palabras al final del episodio donde se ve tan desastroso. Pero él está decidido a sobrevivir a toda costa y volver con la mujer que ama. Luego, cuando toma esa botella, no es nada gracioso. Es exactamente lo que esperaba que fuera y más, y todo se debe a Bob. Realmente creo que es la mejor actuación que le he visto hacer a Bob y eso dice mucho. Simplemente no sé cómo va a superar eso", cerró.