"Better Call Saul" y "House of the Dragon" destacan entre los nominados a los Critics Choice Awards

Los Critics Choice Awards entregó la lista de sus series nominadas para su edición para su edición 2023 con las series "Better Call Saul" y "House of the Dragon" como protagonistas.

La primera fue la segunda producción con más nominaciones (un total de 5, una menos que la comedia "Abbott Elementary), incluyendo a Mejor Serie Drama, Mejor Actor para Bob Odenkirk, Mejor Actor de Reparto para Giancarlo Esposito y Mejor Actriz de Reparto para Rhea Seehorn y Carol Burnett.

Por su parte, la precuela de "Game of Thrones" acumula tres nominaciones: también participará por el premio a Mejor Drama, además de las nominaciones a Actores de Reparto para Matt Smith y Milly Alcock.

Entre las nominadas a Mejor Serie Drama también se encuentran "Andor", "The Crown", "Euphoria" y "Severance", entre otras.

Las categorías de cine de los Critics Choice Awards se darán a conocer este 14 de diciembre, mientras que la premiación se llevará a cabo el 15 de enero.