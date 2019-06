"Big Little Lies" regresa este domingo a HBO con su segunda temporada

Tras el fin de "Game of Thrones" y "Chernobyl", HBO no quiere darle respiros a sus seguidores y este domingo estrenará el regreso de "Big Little Lies".

La serie creada por David E. Kelley volverá con una segunda temporada que tiene a Meryl Streep como gran novedad. La galardonada actriz dará vida a Mary Louise, la madre de Perry Wright que viajará a la costa californiana para averiguar los verdaderos motivos tras la muerte de su hijo.

La malicia de las mentiras, la solidez de las amistades, la fragilidad de los matrimonios y la ferocidad de la crianza, serán parte de es nuevo ciclo de la exitosa serie, la que contará con siete episodios.

Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) y Bonnie (Zoë Kravitz), lucharán contra todos estos complejos momentos que sacuden sus vidas en Monterrey.

La producción se podrá ver este domingo 9 de junio a las 21:00 horas por las pantallas de HBO.