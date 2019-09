Billy Porter dirigirá la tercera temporada de "Pose" tras ganar el Emmy

El actor Billy Porter hará las labores de director, además de protagonista, en la tercera temporada de "Pose", tras ganar el pasado domingo el premio Emmy al mejor actor dramático.

Porter, quien ha sido director en musicales de Broadway durante más de dos décadas y cuenta con un premio Tony y un Grammy por "Kinky Boots", sumará a su rol de protagonista el de realizador en un episodio de "Pose", tal y como desveló en una entrevista a Variety.

"He dirigido durante 20 años en el teatro y ahora mismo estoy dirigiendo un episodio de la temporada tres. ¡Estoy tratando de ser la cabeza al mando, cariño!", reveló Porter.

El anuncio llega después de que el artista, un icono de la comunidad LGTBIQ+, se hiciera el pasado domingo con el Emmy a mejor actor dramático y marcase historia al ser el primer hombre abiertamente gay y afroamericano en recibir tal galardón.

El actor logró la estatuilla por su trabajo en "Pose", al derrotar a Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), y Milo Ventimiglia ("This is Us").

Porter dedicó el premio "a todos aquellos que le hicieron sentir que valía incluso cuando él no era capaz de creer en si mismo".

"Tengo el derecho, tú tienes el derecho, todos tenemos el derecho", dijo emocionado sobre el escenario.

"Somos los actores y actrices quienes debemos cambiar la forma de pensar de la sociedad", dijo Porter en referencia a lo inclusiva y abierta que ha resultado su serie "Pose", que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de los años 1980 y 1990 en Nueva York, que cuenta con varias intérpretes transexuales en su reparto que desfilaron por la alfombra morada de los Emmy reividicando más visibilidad.

Las reivindicaciones por la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+ ocuparon gran parte de la ceremonia, que vio a la estrella del transformismo RuPaul invitar a que la gente se registre para votar en las próximas elecciones, tras recoger el premio al mejor reality televisivo, y a Patricia Arquette recordar a su hermana transexual y pedir más trabajos para el colectivo.