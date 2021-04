Bob Odenkirk adelanta última temporada de "Better Call Saul": "Vamos a ver Breaking Bad de una forma diferente"

En plenas grabaciones se encuentra la sexta y última temporada de "Better Call Saul", la cual promete conectarse aún más con "Breaking Bad".

Sobre ese punto, Bob Odenkirk sostuvo a The Hollywood Reporter que Peter Gould (co-creador de "BCS") le dijo que veremos de forma diferente lo ocurrido con la serie protagonizada por Bryan Cranston.

"Peter Gould me ha dicho que cuando finalicemos 'Better Call Saul', todos vamos a ver 'Breaking Bad' de una forma diferente. No sé lo que significa. No tengo nada específico más allá de eso, salvo que él sabe todo lo que sucede a lo largo de esta temporada y yo no, pero creo que hay más cosas geniales por delante que comentarán o se basarán en lo sucedido en 'Breakind Bad' de una forma sorprendente", señaló.

De momento, se desconoce una fecha concreta para el estreno de esta última temporada, aunque todo indica según dichos de AMC, que será para el 2022.