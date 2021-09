Bob Odenkirk informó su regreso a las grabaciones de "Better Call Saul" tras infarto

El actor Bob Odenkirk anunció que volvió al rodaje de la próxima temporada de "Better Call Saul" luego de sufrir un infarto en el set.

"¡De vuelta al trabajo en 'Better Call Saul'! Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida específica rodeado de gente tan buena", expresó el actor junto a una fotografía en la que aparece en el set de maquillaje.

Odenkirk está reanudando su trabajo en la serie seis semanas después de sufrir un infarto mientras filmaba la sexta y última temporada de la serie en Nuevo México, el pasado 27 de julio. Luego fue llevado a un hospital y recibió mensajes de apoyo de ex compañeros en "Breaking Bad".

