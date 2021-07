El actor Bryan Cranston usó sus redes sociales para expresar su preocupación por el estado de salud de su amigo y ex compañero de serie Bob Odenkirk, quien fue hospitalizado este martes luego de desmayarse en pleno rodaje de "Better Call Saul". "Esta noticia me ha mantenido ansioso toda esta mañana", dijo el intérprete de "Walter White" y comunicó que si bien "su estado de salud es desconocido a nivel público", indicó que Odenkirk "está recibiendo la atención médica que necesita".

