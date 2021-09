Christopher Lloyd debuta en la versión live-action de "Rick and Morty"

El actor Christopher Lloyd sorprendió al aparecer en un corto promocional de "Rick and Morty" como "Rick Sanchez", uno de los protagonistas de la aclamada producción.

El video fue compartido en la cuenta de Adult Swim con la leyenda "C-132", que es el universo al que pertenecen los verdaderos "Rick and Morty" en la historia de la serie. Por ahora no se sabe si la aparición de Lloyd será para un corto o si formará parte de alguno de los episodios de la quinta temporada.

Junto al actor de 82 años aparece Jaeden Martell de "IT" encarnando a "Morty".

"Rick and Morty" fue creado por Justin Roiland y Dan Harmon y estrenado en 2013, pero en su génesis fue concebida como un cortometraje titulado "The Real Animated Adventures of Doc and Mharti" en clara referencia a "Volver al Futuro", saga protagonizada por Lloyd.

Esta serie volverá con los últimos dos episodios de su quinta temporada el próximo 5 de septiembre.