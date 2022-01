Cinco datos de "Euphoria" a la espera de su temporada 2

Este domingo 9 vuelve, a las 23:00 horas, "Euphoria" con su segunda temporada luego de casi tres años desde su estreno en HBO, con Zendaya como protagonista.

La serie creada por Sam Levinson debutó en junio de 2019 con la historia centrada en una adolescente adicta a las drogas en recuperación que lucha por encontrar su lugar en el mundo.

La producción regresa con una segunda temporada de ocho capítulos que tuvo un intermedio en 2020 con el estreno de dos capítulos especiales dedicados a "Rue" y a "Jules" tras su separación en la estación de tren.

A la espera de la temporada 2, te dejamos algunos datos de la serie:

1. "Euphoria" está levemente inspirada en la serie del mismo nombre de origen israelí que se emitió entre 2012 y 2013, y que se establecía en la década de los '90.

2. El creador Sam Levinson afirmó que la serie refleja parte de su propia vida frente a la adicción. "Muchas de estas cosas son muy ciertas. Fui adicto a las drogas durante muchos años y tenía mucha ansiedad y luché contra la depresión y me limpié cuando tenía 19 años y he estado limpio durante 14 años, y no fue fácil. Todavía no es fácil", dijo en 2019.

3. Zendaya logró su primera nominación a los Emmy por su papel de "Rue" en 2020. Se impuso como Mejor Actriz en una Serie de Drama, siendo la más joven en conseguir ese galardón con 24 años.

4. Tras suspender las grabaciones de la segunda temporada de "Euphoria", Levinson decidió grabar una película en secreto protagonizada por Zendaya. El rodaje de "Malcolm & Marie" (disponible en Netflix) se realizó entre junio y julio de 2020 en una casa de California, y parte del equipo de "Euphoria", entre productores y diseñadores de vestuario, participaron en la cinta.

5. La segunda temporada de "Euphoria" vuelve con el mismo elenco de la primera. Además, se sumaron nuevos nombres: Dominic Fike, Minka Kelly y Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr.