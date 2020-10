"Clarice": Dan a conocer detalles de la serie secuela de "El silencio de los inocentes"

El canal CBS se encuentra desarrollando una serie secuela de "El silencio de los inocentes" centrada en la figura de la agente del FBI, Clarice Starling.

Con Alex Kurtzman como productor ejecutivo, la historia de "Clarice" tomará como referencia las novelas de Thomas Harris y no contará con Hannibal Lecter, centrándose exclusivamente en la figura femenina como rol central.

Y será Rebecca Breeds ("The Originals") la encargada de dar a vida al mítico personaje que en la cinta de 1991 interpretó Jodie Foester.

"Está explorando muchas cosas nuevas sobre sí misma después del trauma de Buffalo Bill. Y teniendo en cuenta la rica historia de fondo que el personaje tenía en las novelas de Thomas Harris, hay tanto que escarbar ahí", señaló el productor, develando que el nombre del capítulo piloto será "The Silence is Over".

Además, sostuvo que la producción no será en formato procedimental, es decir, con capítulos independientes entre sí.

"No veo eso. No voy a reducirlo a un procedimental. Va a ser serializado", explicó.