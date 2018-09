Compañeros despiden con emotivas cartas a estrella de "The Walking Dead"

En la previa del estreno de la novena temporada de "The Walking Dead", actores de la serie dieron una emotiva despedida a Andrew Lincoln, quien dejará la producción en este ciclo.

Los nuevos capítulos de la serie serán los últimos del actor como Rick Grimes, el líder del grupo de sobrevivientes desde el primer episodio estrenado en 2010. Por ello, figuras actuales y pasadas de "The Walking Dead" dijeron adiós a Lincoln con cartas publicadas en Entertainment Weekly.

"Siempre fue alguien a quien admiré con el mayor respeto debido a lo dedicado que estaba con su papel... Siempre me dije a mí mismo que si él podía dejar su hogar y su familia por tanto tiempo cada año para este rol, definitivamente yo puedo caminar un año más en la escuela secundaria y seguir trabajando en la serie", dijo Chandler Riggs, que interpretó a Carl Grimes.

"No puedo pensar en otro actor en mi vida que haya tenido más impacto en mí, y eso es más importante para mí... Andy es realmente el único tipo con el que he trabajado que tiene tanta dedicación y compromiso, pero permanece completamente abierto y completamente disponible para cualquiera", escribió Jon Bernthal, quien fue Shane, compañero de Rick en la serie.

"Creo que sería difícil encontrar personas como Andy. Él es la combinación perfecta de clase, humor y talento. Recuerdo mis primeros días con él y lo tranquilo que hizo el tema a todos. Aprendí bastante durante mis siete años en ese programa con él... Saber que las cosas se solucionarán porque tu actor principal también es un líder increíble es algo por lo que estaré eternamente agradecido. Le debo bastante a Andy por ayudarme y guiarme durante todo mi tiempo con él en la serie", manifestó Steven Yeun, que dio vida a Glenn.

En tanto, su amigo Norman Reedus, que interpreta a Daryl, escribió: "Siempre ha sido la primera persona en decir hola, siempre ha sido la primera persona en ofrecer ayuda, siempre ha sido la primera persona en exponerse más allá de lo que su trabajo le pide que haga. Honestamente puedo decir que Andy me hizo un mejor actor, un mejor amigo e incluso un mejor padre porque veo lo duro que trabaja para mantener su vida familiar y su vida laboral".

"No hay nada que lo reemplace. Tampoco lo intentaremos. Amo al hombre, no solo como actor y como inspiración, sino lo más importante como amigo. Lo extrañaré todos los días, lo echo de menos todos los días. Pero lo que yo, y todos nosotros, debemos consolarnos, es que Andy puso su sangre, sudor y lágrimas en 'The Walking Dead'. Literalmente. ¿Y ahora? Él puede hacer eso mismo con su hermosa familia", escribió Jeffrey Dean Morgan, el hombre detrás del villano Negan.