Con la ayuda de Anthony Hopkins: "Mythic Quest" confirmó que tendrá tercera y cuarta temporada

El servicio de streaming Apple TV+ anunció la renovación de su comedia original "Mythic Quest" para una tercera y cuarta temporada.

Creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, la producción se enfoca en un ficticio estudio de videojuegos y con su título estrella "Mythic Quest", desarrollado por "Ian" (McElhenney).

Precisamente el co-creador y protagonista McElhenney informó al renovación de la serie con un particular clip de una videollamada con Anthony Hopkins, que participó como narrador en el primer capítulo de la temporada 2 en 2020, asimismo de Jason Sudeikis, actor de "Ted Lasso".

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv