Confirman a quien será la hija de Pedro Pascal en la serie de "The Last of Us"

La cadena HBO anunció la incorporación de la actriz Nico Parker ("Dumbo", 2019) al elenco de la serie sobre el videojuego "The Last of Us".

Parker trabajará estrechamente junto a Pedro Pascal ya que interpretará a la hija de "Joel", el protagonista de esta historia que estará encarnado justamente por el actor chileno.

El elenco también contempla la presencia de Bella Ramsey como "Ellie" y Gabriel Luna como "Tommy", el hermano de "Joel".

Al igual que la primera entrega del videojuego, la serie se ambientará en un futuro post apocalíptico donde la sociedad actual es destruida, y donde "Joel", un sobreviviente de la debacle, es contratado para trasladar a una niña de 14 años llamada "Ellie" por misteriosos motivos.

La serie fue creada por Craig Mazin ("Chernobyl") y Neil Druckmann, la mente detrás de "The Last of Us" (2013, PS3).