Creador de "Better Call Saul" adelanta que en la quinta temporada "chocarán los mundos"

"El fusible se ha encendido en las cuatro temporadas anteriores y la quinta temporada es donde ocurre la explosión" es parte de lo que afirmó en una reciente entrevista Peter Gould, co-creador de "Better Call Saul" que estrena su quinta temporada el domingo 23 de febrero.

En conversación con Entertainment Weekly, Gould afirmó que "durante muchas temporadas estuvo la mitad de la historia de 'Mike' y la mitad de la historia de 'Jimmy McGill', y solo se tocaron ocasionalmente. Esta temporada es donde todo se convierte en una historia, mucho más que en el pasado... Esta es la temporada donde los mundos chocan".

"No estaba seguro de si 62 episodios (cantidad que tuvo "Breaking Bad") iban a ser adecuados para Saúl", afirmó Gould por la cantidad de capítulos que completará la serie cuando culmine con su sexta temporada en 2021, con 63 en total. "De hecho, si me hubieras preguntado cuando comenzamos, probablemente habría adivinado que tres temporadas habrían sido correctas", expresó.

Sobre la sexta y última temporada de "Better Call Saul", no hay mayores detalles. "En este momento, no sabemos qué va a pasar en la temporada 6", continúa. "Diré que una vez que hayas visto toda la quinta temporada, creo que será más claro. Verás a dónde vamos con esto".

La quinta temporada comienza este domingo 23 y se emitirán episodios semanales. En total serán 13 capítulos y se espera la aparición de Hank Schrader y Steven "Gomey" Gomez.