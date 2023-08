Creador de "Hey Arnold!" reveló spin-off con el que quería continuar la serie

La serie "Hey Arnold!", emitida originalmente entre 1996 y 2004, marcó a varias generaciones, convirtiéndose en una de las más queridas de Nickelodeon.

Ahora bien, Craig Bartlett, creador de la animación protagonizada por el niño "con cabeza de balón", reveló recientemente que planeaba continuar con la serie a través de un spin-off enfocada en "Gerald Johanssen", mejor amigo de "Arnold" y uno de los personajes más queridos por los fanáticos.

"Les presenté de todo (a Nickelodeon). De hecho les presenté un spin off de 'Gerald'", contó el animador estadounidense en el podcast "Baby, This is Keke Palmer", recogido por la página de fans "El Arnoldo".

"Fue hace un par de años atrás. Todos iban a hacer películas familiares", continuó Bartlett, revelando que su idea era que este largometraje siguiera de "Hey Arnold: The Jungle Movie", película de 2017 que cerró varias dudas de la serie.

Asimismo, el excuñado de Matt Groening explicó que la historia estaría enfocada en una de las "leyendas urbanas" que el carismático personaje solía contar a sus amigos.

"¿Sabes? Justo el otro día lo encontré en mi computadora y pensé que sería una muy buena historia", sentenció el caricaturista.