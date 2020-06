Creador de "Los Soprano" revela accidentalmente el destino de "Tony" tras última escena

David Chase, creador de "Los Soprano", aparentemente reveló el destino de "Tony Soprano" en el final de la popular serie de HBO.

En el último capítulo de la producción, que se exhibió en 2007, dejó a "Tony" con un destino ambiguo, con él sentado en un restaurante mientras se acercaba un sicario.

La pantalla se va a negro antes de que suene "Don't Stop Believin'" de Journey, lo que dejó dudas sobre el posible asesinato de "Tony".

El creador de la serie fue parte de un conversatorio y accidentalmente reveló lo que le sucedió a la estrella del programa.

Según reporta New York Post, el anfitrión le preguntó a Chase: "Cuando dijiste que había un punto final, no te refieres a Tony en el restaurante, solo quisiste decir: 'Creo que me quedan dos años más de historias'".

Chase respondió: "Sí, creo que tuve esa escena de muerte alrededor de dos años antes del final... Pero no lo hicimos".

Al darse cuenta de su error, otro de los participantes del conversatorio dijo: "Te das cuenta, por supuesto, de que simplemente te referiste a ello como la escena de muerte".

Tras eso, Chasesolo atinó a responder: "Jódense, muchachos".