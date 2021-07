Creador de "Ted Lasso": "Por siempre tendré una debilidad por Alexis Sánchez"

"Ted Lasso" fue una de las series más alabadas del último año y encabezada por Jason Sudeikis, la comedia regresa este viernes 23 con su segunda temporada por Apple TV+.

Desde esa primera temporada la serie ha logrado un Globo de Oro para Sudeikis por su rol del entrenador del AFC Richmond, entre otros galardones, y en septiembre próximo competirá por 13 Premios Emmy.

"El año pasado todo el mundo estaba encerrado. Luego fuimos al Reino Unido (a grabar la segunda temporada) y otra vez encerrados. Ahora recién en Brooklyn puedo caminar y debo decir que el bigote delata a 100 metros", comentó Sudeikis en conversación con Cooperativa.

"La gente agradece la forma en que la serie ayudó a superar la pandemia o rupturas amorosas o que miembros de la familia atravesaran problemas de salud. Ha sido sanador para ellos de muchas maneras y también, ya sabes, les ha proporcionado algo de risa. Ha sido muy bueno y sé que otros miembros del elenco también han recibido muchas notas de agradecimiento", agregó el actor, similar a lo que dijeron previamente otros actores de "Ted Lasso" a Cooperativa.

"Me alegro de que la gente esté feliz viendo la serie", siguió Sudeikis. "Me siento halagado de que la gente realmente la vea porque la escribimos con esa esperanza. Y el hecho de que la gente la vea con familias, sin importar el idioma o parte del contenido, todo eso significa mucho para nosotros. No creo que pudiéramos haber anticipado eso en absoluto", expresó.

"Me ha costado usar la nueva fama para obtener la mejor mesa en el restaurante cuando ninguno de los restaurantes está abierto", agregó en la misma videoconferencia con Cooperativa el actor Brendan Hunt, que interpreta a "Coach Beard", el ayudante de "Ted Lasso".

Esa cercanía entre Sudeikis y Hunt no solo es parte de la serie, sino que se remonta a los '90 cuando ambos trabajaron en Europa haciendo comedia. Junto a Bill Lawrence, los tres co-crearon la serie de Apple TV+ que habla de fútbol, conferencias de prensa, negocios y todo lo que rodea al deporte.

"Sé más de fútbol ahora que antes, aunque jugaba cuando era niño. Cuando Brendan y yo trabajamos en Amsterdam jugamos mucho FIFA, hasta ahí llegaba mi conocimiento. Pero durante el desarrollo de la primera temporada fui a casi un partido cada dos fines de semana o a veces iba a un pub a ver un partido", contó Sudeikis.

"Aprecio todos los videos de tácticas tutoriales que hay en YouTube, te ayuda a conocer el tamaño del cerebro estadounidense", agregó el actor.

Por su parte, Hunt afirmó que "mientras crecía en Chicago, realmente no sabía nada sobre el fútbol, nunca estuve expuesto a este deporte. Luego me mudé a Amsterdam, viví en Europa y pensé: '¡el fútbol es bueno!".

Hunt también dijo que esa época lo acercó más al deporte. "Sé más sobre el fútbol europeo, pero ciertamente sé sobre el fútbol en general, tengo mi parte de conocimiento sobre el fútbol latinoamericano ¡Alexis Sánchez! ¡Wow! Como un fanático del Arsenal, por siempre tendré una debilidad por él", expresó el comediante recordando el paso del chileno por ese club entre 2014 y 2018.

Finalmente, Sudeikis dijo que pese a que el fútbol está lejos de la comedia, no por ello debe ser tomada de otra forma: "Creo que cuanto más serio se toma la gente las cosas, más oportunidades hay para reírse de ello. Irónicamente nos tomamos la comedia muy en serio".

"Ted Lasso" volvió con su segunda temporada este viernes en Apple TV+, con capítulos todos los viernes.