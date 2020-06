Creadora de "Friends" pidió perdón por la falta de diversidad en la serie

Cuando en Estados Unidos se viven intensas protestas contra el racismo, tras el asesinato de George Floyd, una de las creadoras de "Friends", Marta Kauffman, pidió perdón por la falta de diversidad en la serie.

"Ojalá hubiese sabido entonces lo que sé ahora. Lo lamento porque habría tomado decisiones muy diferentes", dijo Kauffman en un panel realizado virtualmente en el marco del Festival ATX.

Aunque se transmitió entre 1994 y 2004, la serie sigue en pantalla y con el paso del tiempo ha sido criticada por el hecho de que sus seis protagonistas fueran blancos y heterosexuales y por algunos chistes sexista, racista y transfóbico.

Hace unas semanas, la actriz Lisa Kudrow, "Phoebe Buffay" en la serie, también se refirió a las críticas y señalo que si la serie se realizara en estos tiempos, "no sería un elenco completamente blanco, seguro. No estoy segura de qué más, pero, para mí, debe considerarse como una cápsula del tiempo, no por lo que hicieron mal".