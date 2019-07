Creadores de "Game of Thrones" cancelaron su participación en Comic Con de San Diego

Los creadores "Game of Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, cancelaron su participación en un panel sobre la serie que ambos iban a protagonizar en el marco de la Comic Con de San Diego.

A través de sus redes sociales, la concluída ficción de HBO comunicó que en el evento de este viernes no estarán los showrunners, aunque si habrá un grupo de actores comandado por Maisie Williams, Isaac H. Wright y Nikolaj Coster-Waldau, entre otros.

También se canceló la participación del director Miguel Sapochnik y los actores Ian Glen y Nathalie Emmanuel. Todos los cambios fueron atribuidos a problemas de agenda, aunque no se entregaron más detalles.

La salida de Benioff y Weiss del evento de Comic Con se da después de la ola de críticas que ambos recibieron por la temporada final de "Game of Thrones", donde se hicieron cargo de dirigir y escribir los últimos episodios.

De hecho, la reacción de los fanáticos fue tal que el nombre de ambos se convirtió en sinónimo de "malos escritores" en los buscadores de la web.

El panel de "Game of Thrones" en Comic Con San Diego se realizará este viernes 19 de julio.

The #GoTSDCC panel taking place Friday, 7/19 at 5:30PM in Hall H will now consist of panelists @Maisie_Williams, @RaleighRitchie, @nikolajcw, @isaac_h_wright, @johnbradleywest, @liamcunningham1 & Conleth Hill.



