Creadores de la serie "Central Park": "Los personajes salen de la pantalla de una manera tan brillante y hermosa"

Apple TV+ estrenó la segunda temporada de la serie animada "Central Park", creada por el actor Josh Gad y por el escritor Loren Bouchard ("Bob's Burgers"), y que cuenta la historia de un administrador del Central Park de Nueva York.

Los nuevos episodios fueron producidos en plena pandemia, con las voces de los actores grabados incluso desde sus propias casa, entre ellos Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Stanely Tucci y el propio Josh Gad.

"La pandemia es dura cuando haces este trabajo. Incluso es difícil cuando es un buen día. Positivamente cada uno trae nuestra pequeña pieza al rompecabezas, es colaborativo. Todos actuando en silencio su tarea y lo ponen sobre la mesa", dijo Bouchard en conversación con Cooperativa.

El mismo escritor aprovechó la instancia para hablar de Tucci, que presta su voz para un personaje femenino: "Bitsy", la adinerada y petulante dueña del Brandenham Hotel. "En la primera temporada vimos quién vendría y se uniría al elenco y luego fue averiguar qué personaje y qué voz eran apropiadas", dijo Bouchard.

"Lo que sugirió que los personajes femeninos podrían estar a cargo de hombres fue la voz de Stanley Tucci. Qué villano perfecto y esa riqueza en su voz. 'Bitsy' a pesar de que es pequeña, es poderosa y ha envejecido en el buen sentido y la voz de Stanley nos hizo pensar en todo eso", expresó.

Gad, que presta su voz para el narrador "Birdie", afirmó a Cooperativa que "definitivamente me río cada vez que Daveed Diggs y Stanley Tucci aparecen en la pantalla como 'Helen' y 'Betsy'".

"Estoy tan orgulloso del crecimiento de 'Molly', como brillantemente lo hizo con su voz Emmy Raver-Lampman. Creo que los personajes salen de la pantalla de una manera tan brillante y hermosa, pero la verdad es que no hay un personaje en el que me entusiasma que la audiencia se centre en la temporada 2 porque creo que cada uno da en el blanco tan bien", agregó.

Otro punto que resaltó en la temporada 1 y que se repite en la segunda son las piezas musicales en cada capítulo. Si en la primera Fiona Apple, Meghan Trainor y Cyndi Lauper escribieron canciones, para la temporada de este año se sumaron creaciones de Rufus Wainwright y Regina Spektor.

"Tuvimos una tarea mucho más difícil porque dimos en el blanco con esa expectativa. En la mitad de una pandemia y trabajando desde casa, puedo decir con seguridad que hicimos canciones tan excepcionales que me voy a dormir todas las noches tocando algunas de esas para mis chicas, pero realmente son para mí mismo", expresó Gad.

El mismo Gad definió lo que significa el parque real de Nueva York. "Central Park es en mi mente el gran ecualizador: puedes ser la persona más rica del mundo o la persona más pobre del mundo allí. Siempre me ha encantado lo que eso significa", dijo el actor.

Y agregó: "Recuerdo que tuve una audición que me cambió la vida cuando me gradué de la universidad y fui a Nueva York y me sentí muy mal conmigo mismo. Realmente no me agradaba. Por alguna razón, sentí que todo iba a estar bien y no bromeo cuando entré al parque y comenzó a nevar y fue un momento tan mágico, quiero decir, verdaderamente mágico. Siempre se quedó conmigo y creo que hay algo mágico en esa parque".

"Central Park" fue renovada para una tercera temporada. Las dos emitidas hasta ahora están disponibles en Apple TV+.