Creadores de "Stranger Things" respondieron dichos de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, quien interpreta a "Eleven" en "Stranger Things", tuvo duras palabras contra la temática de la serie y pidió que se mataran algunos personajes, lo que fue respondido por los creadores de la serie de Netflix.

La actriz había definido a Ross y Matt Duffer como personas "sensibles que no quieren matar a nadie. Tenemos que ser 'Game of Thrones'. Necesitamos tener la mentalidad de 'Game of Thrones'".

"Intentaron matar a David (Harbour) y lo trajeron de regreso. Es ridículo", agregó la actriz.

"Ella es graciosa. Créanos, hemos explorado todas las opciones en la sala de redacción", dijo Matt Duffer en el podcast Happy Sad Confused.

"Solo como una hipótesis completa, si matas a 'Mike' eso es deprimente... no somos 'Game of Thrones'. Esto es Hawkins, no es Poniente", expresó Duffer.

"Este soy yo básicamente defendiéndome de estas acusaciones de Millie Bobby Brown y explicando que hay vidas detrás de esto, y no tiene nada que ver con mi sensibilidad. Así que ahí tienes, Millie", explicó.