Cristo Fernández sobre "Dani Rojas" en "Ted Lasso": "Agarré inspiración en Alexis Sánchez"

La comedia "Ted Lasso" ha sido una de las más llamativas del último año y uno de sus personajes ha destacado por su carisma y alegría: "Dani Rojas", interpretado por el mexicano Cristo Fernández.

Su llegada en la mitad de la primera temporada le dio otro toque a la serie por su entusiasmo dentro y fuera de la cancha. "En cuanto leí los guiones sabía que había algo muy especial, no solamente desde que aparece 'Dani Rojas', sino desde antes", dijo Fernández a Cooperativa en una videollamada.

"Nosotros como latinos tenemos mucho de pasión, somos buena vibra y carismáticos. Interpreto la versión de cómo somos día a día. Yo he tomado como referencias a personalidades del fútbol como Ronaldinho o Chicharito, pero también a mis amigos de Guadalajara que todo el rato estamos risa a risa", contó sobre la historia detrás del entusiasta futbolista.

"Últimamente se ha mostrado en el mundo del latino de cierta manera", siguió, "y a veces toca ver al narco o al maleante. Es bueno ver a un futbolista con buena vibra que vaya más allá, sin caer en estereotipos".

Fernández también se refirió al impacto de los futbolistas latinos en Reino Unido, lo que también ha reflejado "Dani Rojas" en "Ted Lasso". "Hay mucho talento en Latinoamérica, vienen nuevas generaciones que vienen empujando. Tenemos picardía y pasión en la sangre. Tenemos algo diferente en el fútbol", expresó.

"El carisma de 'Dani Rojas' lo tiene Alexis Sánchez, también Chicharito y Ronaldinho. Tienen esa alegría por jugar. Eso lo tenemos los latinos por naturaleza. Alexis Sánchez es muy carismático y podemos decir que agarré inspiración para 'Dani Rojas'", afirmó Fernández.

En esta segunda temporada de "Ted Lasso", el personaje se enfrenta a una dura situación durante el primer capítulo, lo que lleva a la incorporación de un nuevo personaje en la trama. "Conocimos a Dani Rojas positivo 24/7 pero no puede ser así siempre la vida. Me da mucho gusto que me hayan confiado con otros momentos como actor y el reto es más grande", declaró el mexicano.

Finalmente, Fernández contó uno de los comentarios que más le ha marcado sobre la serie: "El otro día recibí un mensaje de una familia que contaba que un miembro falleció y que la manera para luchar con el duelo fue ver "Ted Lasso". Realmente estamos siendo parte de algo muy especial".

Las dos temporadas de "Ted Lasso" están disponible en AppleTV+.