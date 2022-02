Cuarta temporada de "Succession" tiene fecha para inicio de su rodaje

Luego de una comentada tercera temporada estrenada en 2021, "Succession" ya tiene fecha para iniciar las grabaciones de la cuarta temporada.

Fue Alan Ruck, que interpreta a "Connor Roy", el mayor de los hermanos, quien reveló el cronograma de la producción de los próximos capítulos de la serie de HBO.

"Creo que finales de junio es lo que hemos programado en este momento, y desearía poder decirles más que eso", dijo Ruck a Variety al ser consultado por el rodaje del próximo ciclo.

Además, pese a que está confirmada la cuarta temporada, el actor afirmó que "todo lo que sé es que definitivamente hay una temporada 4, puede haber una temporada 5", anticipando otro ciclo.

Recientemente, la serie con su temporada 3 ganó tres Globos de Oro como Mejor Serie de Drama, Mejor Actor de Drama para Jeremy Strong y Mejor Actriz de Drama para Sarah Snook.

