Director de "Chernobyl" se hará cargo del capítulo piloto de "The Last of Us"

La serie que está preparando HBO sobre el popular videojuego "The Last of Us" sumó a un nuevo integrante venido del planeta "Chernobyl".

Si ya Craig Mazin, el creador de la serie sobre el desastre nuclear en la Unión Soviética está detrás de esta adaptación, ahora se suma un director.

Según informó Variety, se trata de Johan Renck, quien dirigió todos los episodios de "Chernobyl" y que acá se hará cargo al menos del capítulo piloto. Habrá que estar atentos si realiza los demás.

Por el momento, se desconocen mayores detalles de la serie sobre el "The Last of Us", salvo que Neil Druckmann de Naughty Dog también está involucrado.

También hay que recordar que en cuanto al videojuego, este mes sale al mercado la segunda parte.