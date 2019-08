Disney confirma las series "Ms. Marvel", "She-Hulk" y "Moon Knight"

Durante la D23 Expo 2019, Disney anunció nuevas series que serán parte de su servicio de streaming: "Ms. Marvel", "She-Hulk" y "Moon Knight" a comprender la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

El lado televisivo de la Fase 4, anunciado oficialmente en la Comic-Con de San Diego en julio, ya contaba con "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision", "Hawkeye", "Loki" y la animada "What If ...?".

"Ms. Marvel" se centrará en el primer superhéroe de origen musulmán de la compañía. Es una adolescente llamada Kamela Khan y es una pakistaní-americana que vive con su familia religiosa en Nueva Jersey. Su poder es descrito como polimorfo, es decir, que tiene la capacidad de estirarse y cambiar su forma.

"She-Hulk", por su parte, también es conocida como la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, cuya transfusión de sangre fue responsable de sus poderes. Apareció por primera vez en un cómic en 1980, y fue el último personaje importante de Marvel co-creado por Stan Lee.

Por su parte, "Moon Knight" es el alter ego del mercenario Marc Spector, pero en realidad es más complicado que eso: Spector también tiene un par de otros alter egos (el millonario Steven Grant y el taxista Jake Lockley) que pueden o no ser personalidades separadas y alternas, y lo mismo puede decirse de Khonshu, la deidad egipcia que está guiando a Spector a través de sus aventuras disfrazadas o un producto de la imaginación de Spector.

Las series serán el lado televisivo de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y estará disponible solo en Disney+.

