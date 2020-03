Disney suspende grabaciones de "The Falcon and the Winter Soldier" debido al coronavirus

El portal Deadline informó que Disney decidió suspender la producción de su serie "The Falcon and the Winter Soldier" debido a las medidas que se están tomando a nivel mundial por la expansión del coronavirus.

Pese a que la producción que debutará en agosto en Disney+ grabó la mayoría de sus escenas en la ciudad de Atlanta, el viernes pasado se trasladaron a Praga en la República Checa para una serie de rodaje que se iba a extender por una semana.

Sin embargo el gobierno de ese país anunció el cierre de escuelas y otras medidas que afectan a eventos masivos y al desplazamiento de las personas. Esto ocasionó que Disney enviara de vuelta a Estados Unidos a todo el equipo de la serie que se encontraba en la ciudad Europea, cancelando el itinerario de producción.

Esta es la segunda vez que la producción enfrenta problemas de producción. En enero pasado el rodaje se iba a trasladar a Puerto Rico, pero el terremoto 6.4 que sufrió ese país arruinó los planes.

Por el momento Disney no ha informado si este contratiempo afectará el estreno de "The Falcon and the Winter Soldier", serie que fue anunciada para agosto de 2020.