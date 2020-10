Disney+ tendrá especial de "Star Wars" en versión Lego con actores originales

El próximo 17 de noviembre, el mismo día que estará disponible en Latinoamérica, el servicio de streaming Disney+ estrenará un especial de "Star Wars" en versión Lego que incluirá voces de actores originales de la saga.

"The Lego Star Wars Holiday Special" tendrá a Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams y Anthony Daniels en las voces de "Rose Tico", "Lando Calrissian" y "C-3PO", respectivamente, uniendo a actores de la serie animada "Star Wars: The Clone Wars" que también prestarán sus voces para el especial.

Ambientado después de los eventos de "The Rise of Skywalker" de 2019, el especial de 45 minutos sigue a "Rey" mientras viaja con "BB-8" para obtener una comprensión más profunda de la Fuerza. En el camino, se encuentra con personajes de las nueve películas de la saga Skywalker, aunque no está confirmado si participarán los actores Daisy Ridley ("Rey"), John Boyega ("Finn˝), Oscar Isaac ("Poe") o Mark Hamill ("Luke Skywalker").